МГПУ выпустил более 3 тыс педагогов, переводчиков и психологов в 2025 году

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Московский городской педагогический университет (МГПУ) в 2025 году окончили более 3,4 тысячи человек. Больше всего выпускников на педагогическом направлении – свыше двух тысяч человек, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент образования и науки.

Ректор вуза Игорь Реморенко рассказал, что образовательный процесс в учреждении тесно связан с практикой и реальными задачами. Большинство выпускников продолжают работать в школах, детских садах и центрах дополнительного образования.

Всего в университете учатся свыше 18 тысяч студентов по разным направлениям: педагогическое, музыкальное и специальное образование, психология, юриспруденция и управление, бизнес-информатика, социология, филология и другие.

Как рассказал выпускник МГПУ Максим Царьков, вуз дает возможности для реализации по множеству треков. По его словам, во время работы в совете студентов и аспирантов он участвовал в принятии множества управленческих решений.

"Сейчас я учитель обществознания в школе № 1272. В этом году поступаю в магистратуру по управленческому профилю, рассматриваю сразу несколько программ", – добавил молодой человек.

В настоящее время МГПУ – важная научная база для проведения исследований и разработки проектов. В частности, университет курирует предпрофессиональные классы, проект "Образовательные вертикали" и "Московскую электронную школу".

В прошлом году на базе учреждения разработали онлайн-помощников по педагогике и воспитанию, а в данный момент там работают над цифровым учебником по биологии для 5–6-х классов и системой анализа вовлеченности учеников на уроках.

Новая система высшего образования в России начнет массово работать в 2027–2028 учебном году, при этом ведущие вузы начнут переходить на нее уже в следующем образовательном периоде. В Минобрнауки отметили, что работодатели высоко оценили обновленные программы. Студенты не почувствуют резких изменений, а качество обучения вырастет, указали в министерстве.