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Новости

04 июля, 08:00

Общество

Минтруд впервые опубликовал рейтинг вузов по трудоустройству выпускников

Минтруд впервые опубликовал рейтинг вузов по трудоустройству выпускников

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Определены ведущие российские ВУЗы по уровню трудоустройства и размеру зарплат выпускников. Минтруд впервые сформировал рейтинг, в котором сразу 14 столичных университетов заняли лидирующие позиции в различных направлениях.

Для составления списка эксперты использовали данные Социального фонда России и Рособрнадзора. Учитывались востребованность молодых специалистов на рынке труда, скорость трудоустройства и уровень дохода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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