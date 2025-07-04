04 июля, 08:00Общество
Минтруд впервые опубликовал рейтинг вузов по трудоустройству выпускников
Определены ведущие российские ВУЗы по уровню трудоустройства и размеру зарплат выпускников. Минтруд впервые сформировал рейтинг, в котором сразу 14 столичных университетов заняли лидирующие позиции в различных направлениях.
Для составления списка эксперты использовали данные Социального фонда России и Рособрнадзора. Учитывались востребованность молодых специалистов на рынке труда, скорость трудоустройства и уровень дохода.
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