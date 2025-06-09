Москва стала лидером трендов в образовании и науке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва является лидером трендов в образовании и науке, сообщается на сайте Центра политической конъюнктуры (ЦПК).

"В последние годы на федеральном уровне все чаще говорят о необходимости развития рабочих специальностей, повышения их престижа и качества образовательных программ. Среднее специальное образование – в топе московской повестки", – указали в ЦПК.

В повестке вокруг тем науки и образования одно из основных мест занимают инновации исследований и разработок столичных центров. Их значимость важна не только для российской, но и мировой науки.

Особое внимание уделено медицинскому направлению, включая вопросы исследований, цифровизации здравоохранения и профессионального выбора в этой сфере. Всего в ЦПК нашли 3 837 таких сообщений.

Также выделяются компьютерные науки, новости о достижениях в программировании, искусственном интеллекте и цифровых технологиях. В информационном пространстве фигурируют и точные науки, инженерия, а также юриспруденция.

"Медицина и компьютерные науки – наиболее популярные исследовательские направления в Москве. Несмотря на их ресурсоемкость и сложность, в СМИ чаще всего появляются сообщения об успехах именно в этих сферах", – рассказали в центре.

Часто в контексте новых исследований и открытий фигурируют московские вузы, которые имеют кадровый потенциал и собственные сильные лаборатории. Чаще всего упоминается МГУ имени М. В. Ломоносова – 16 159 сообщений. На втором месте стоит НИУ ВШЭ с 10 294 упоминаниями, а следом: РНИМУ имени Н. И. Пирогова (4 832), РАНХиГС (4 831) и Финансовый университет при правительстве РФ (4 112).

По ключевым словам высокий интерес отмечается к словам, связанным с образовательной системой: "школа", "колледж", "университет", "средний", "образование", "профессия", "студент", "выпускник", "обучение".

"В этом смысле Москва является лидером федеральных трендов. В последние годы неоднократно подчеркивается необходимость ставки на рабочие специальности", – добавили в центре.

Значимую часть информационного поля занимают различные события. Это конференции, олимпиады, конкурсы и другие мероприятия. Это привлекает студентов и школьников со всей страны, что делает столицу значимой площадкой для общего прогресса российской науки.

При этом видна явная связь образовательной тематики с городской политикой и экономикой, включая частые упоминания слов "столичный", "московский", Сергей "Собянин", "компания", "рынок".

В плане динамики тема науки и образования с января по май текущего года испытывала выраженные колебания интереса, что может быть связано с проведением в городе различных событий научно-образовательной направленности. Уже в январе был устойчивый рост упоминаний.

В феврале также было много сообщений, что совпало с празднованием Дня российской науки 8 февраля. Еще один пик пришелся на апрель, когда в Москве были масштабные научные события, включая научную конференцию "Ломоносов – 2025".



"В мае фиксируется некоторое снижение упоминаний, что можно связать с завершением основной волны мероприятий и переходом образовательных учреждений к экзаменационному периоду", – заключили в ЦПК.

Ранее сообщалось, что в Москве продолжается строительство новых образовательных учреждений. По словам Сергея Собянина, возведение нового образовательного комплекса на 1 275 школьников и 350 дошкольников началось во Внукове.

Площадь объекта составит почти 30 тысяч квадратных метров. В школьном блоке разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, спортзалы, медиатеку и лабораторно-исследовательские комплексы. В блоке детского сада запроектировано 14 групп, музыкальный и физкультурный залы.

