Названо 100 лучших проектов шестого потока московской "Академии инноваторов"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Эксперты отобрали 100 самых перспективных проектов для участия в шестом потоке программы "Академия инноваторов". Их авторы будут развивать свои идеи под руководством персональных наставников, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"На участие в акселераторе зарегистрировались больше 5,8 тысячи человек. В этот раз интерес к нему проявили предприниматели более чем из 140 городов России и 15 дружественных стран, включая Белоруссию, Саудовскую Аравию и Марокко", – рассказала она.

В число городов – лидеров по количеству предложенных проектов, помимо Москвы, вошли Санкт-Петербург, Пермь, Казань, Екатеринбург и Уфа. Причем 40% участников составили студенты вузов в возрасте от 18 до 20 лет из Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова и Московского физико-технического института.

От молодых инноваторов младше 18 лет поступило 13 заявок. Среди них – проект Максимилиана Альбещенко (16 лет) и Георгия Сибика (17 лет), который представляет собой интеллектуального помощника для планирования путешествий.

Этот ИИ анализирует предпочтения пользователя, запоминает его предыдущие поездки и создает индивидуальные маршруты. В одном приложении собраны все необходимые функции: от бронирования билетов и жилья до ежедневного отслеживания графика локаций.

В топе-100 также оказались умный ассистент для дизайнеров интерьеров, оборудование для переработки промышленных отходов, интеллектуальное ПО для анализа больших видеоархивов и промышленный робот для автоматизации производства.

Наиболее востребованными направлениями считаются информационные технологии, образование, электронная коммерция, медицина и промышленность. Итоговые продукты протестируют на городских и бизнес-площадках Москвы.

По результатам программы готовые продукты будут протестированы на городских и бизнес-площадках Москвы.

"Программа продолжает свою работу. До 10 сентября принимаются заявки на седьмой поток "Академии инноваторов", – заключила Сергунина.

Ранее стало известно, что более 5 тысяч человек зарегистрировались на конкурс "Новатор Москвы". В этом году на рассмотрение поступило 1,6 тысячи проектов, 90 лучших из которых будут представлены на демодне в июле.

По результатам финальной защиты будут определены 36 победителей и призеров программы, которые получат призы в размере от 100 тысяч до 1,5 миллиона рублей в зависимости от номинации. Общий призовой фонд составляет 20,7 миллиона рублей.