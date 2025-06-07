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07 июня, 15:04

Мэр Москвы

Собянин: около 44 тыс школьников прошли обучение в предпрофильных классах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В этом году в предпрофессиональных классах прошли обучение порядка 44 тысяч школьников, сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.

Учащиеся осваивали программы по единому стандарту "школа – колледж – вуз – индустриальный партнер", который был внедрен в 2023 году. Это позволяет углубленно изучать профильные предметы и осознанно подойти к выбору профессии, рассказал мэр.

Для знакомства ребят со специальностями было организовано более 2,1 тысячи экскурсий в медучреждения, высокотехнологичные производства, редакции СМИ и IT-компании. Также было проведено свыше 450 встреч с экспертами и более 420 бизнес-тренингов и семинаров.

Помимо этого, подчеркнул градоначальник, школьники работали над проектами и исследованиями на базе 53 высших учебных заведений и научных организаций. Разработки представили на олимпиадах и конкурсах, некоторые проекты стали победителями.

Почти 24 тысячи 10-классников освоили профессию в 42 московских колледжах. Они приобрели ценные знания, которые им обязательно понадобятся при обучении и во время трудоустройства, указал Собянин.

Ранее глава города заявил, что более 90% выпускников предпрофессиональных классов поступили в вуз на факультет по своему профилю. В прошлом учебному году предпрофессиональный экзамен сдали около 15,6 тысячи школьников. Почти четыре тысячи из них получили дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы-партнеры.

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