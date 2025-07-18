В рамках "Лета в Москве" "Русское Радио" выйдет в эфир из парка "Южное Бутово"

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Захаров

В рамках "Лета в Москве" передвижная студия "Русского Радио" выйдет в эфир из ландшафтного парка "Южное Бутово" в выходные, 19 и 20 июля. Об этом рассказали в пресс-службе проекта.

"С 11:00 до 19:00 ведущие "Русского Радио" Макс Орлов и Максим Привалов подарят незабываемые впечатления гостям парка, которые смогут не только увидеть, как создается радиоэфир, но и поучаствовать в легендарном "Столе заказов", – говорится в сообщении.

Кроме эфира, в парке пройдут занятия по йоге, бадминтону и фитнесу. Они будут организованы в рамках проектов "Спортивные выходные" и "Мой спортивный район". Помимо этого, там запланированы выступления известных артистов, а также творческие мастер классы. Гости смогут научиться расписывать садовые кашпо, декорировать зеркала и создавать дачный декор.

Ранее сообщалось, что в "Лужниках" состоится фестиваль городского хозяйства в рамках "Москвы 2030". В спорткомплексе установят арт-объекты, станции с информацией о работе комплекса городского хозяйства и покажут советские фильмы. Для желающих организуют мастер-классы и площадки для занятия спортом.