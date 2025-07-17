С 18 по 20 июля в рамках "Лета в Москве" пройдут лекции, чтения и тренировки

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Лекции, чтения, тренировки, кинопросмотры и гонки ждут москвичей и туристов с 18 по 20 июля в рамках городского проекта "Лето в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Жителей и гостей Москвы пригласили на мастер-класс по каллиграфии, который пройдет в 12:00 в субботу, 19 июля, по адресу улица Александра Солженицына, дом 16. В ходе занятия опытный преподаватель и носитель китайского языка научит писать иероглифы. Посетителям мероприятия необходимо заранее на него зарегистрироваться.

Также в субботу и воскресенье, 20 июля, в 16:30 состоятся лекции об устройстве искусственных водоемов на загородных участках. Они пройдут на улице Коцюбинского, доме 4, офисе 218.

Помимо этого, горожане и туристы могут посетить тематические экскурсии. В частности, на пешей прогулке "Культурная и светская жизнь Арбата XIX века" они узнают о знаменитой столичной улице. Часовые сеансы запланированы с 11:00 до 22:30 19-го числа.

Тем временем участники городского квеста, организованного в усадьбе Мухиных, с помощью мультимедийных технологий смогут осмотреть усадьбы Басманного района и узнать о тайнах их владельцев. Также детективный квест "Хамовники: хроники пропавшего репортера" пройдет в городской усадьбе Цурикова – Нарышкиных. Оба мероприятия будут проходить все три дня.

Большой фестиваль бега ждет жителей и гостей столицы 19 июля на Садовом кольце. Участникам старше 14, 16 и 18 лет предстоит преодолеть дистанцию в 5,10 и15 километров соответственно. Все они получат памятные медали, а победителям каждого отрезка вручат призы. На мероприятие необходима предварительная регистрация.

Также принять участие в тренировках по зумбе поможет проект "Лето. Пляж. Московский спорт". Занятие, запланированное на 11:00 19 июля, пройдет в зоне отдыха "Тропарево" и на территории Школьного озера в Зеленограде.

В 14:00 такое мероприятие стартует в парке "Мещерский" и на пляже № 3 в Серебряном Бору, а 20-го числа в это же время тренировка состоятся в в зонах отдыха "Белое озеро" и "Левобережье".

Кроме того, все желающие по предварительной регистрации смогут посетить серию блицтурниров "Герои шахматной доски". Начинающие и титулованные шахматисты смогут показать свои способности на 40 столичных площадках 20 июля с 12:00 до 16:00.

Вместе с этим пройдет и чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага". Принять участие в соревнованиях можно будет на Тверском бульваре и на севере Москвы, площадки будут работать с 15:00 до 20:00.

В частности, 18 и 19 июля локации откроются на Ходынском бульваре, доме 10а, и улице Софьи Ковалевской, доме 1, строении 1, соответственно. 20-го числа на Коптевском бульваре, владении 18, пройдут финальные игры.

Летний клуб "Москва" на Тверском бульваре даст возможность поучаствовать в мастер-классах по макияжу, уходу за волосами и созданию картины из ракушек и розыгрышах. Там же гостям будут раздавать подарки. Мероприятия состоятся с 18 по 20 июля.

Погрузиться в мир автоспорта на гоночных сиденьях москвичи и туристы смогут также на Тверском бульваре. Для комфортного вождения рост участников должен быть в пределах от 150 до 210 сантиметров. Попробовать свои силы в заездах посетители смогут 18 июля с 12:00 до 20:00 и 19 и 20 июля с 12:00 до 21:00.

При этом гостей парка "Ходынское поле" научат фокусам. Простые трюки можно будет изучить с 13:00 до 20:00. Также программа включает квиз по советским и российским мультфильмам, мастер-класс по созданию волшебной палочки и концерт с саундтреками из известных фильмов. Последнее мероприятие начнется в 19:00.

В парке "Радуга" 20-го числа с 13:00 до 18:00 пройдет "День гигантских игр". Гости смогут посоревноваться в таких играх, как дженга, крестики-нолики, твистер и домино. В 14:00 все желающие смогут посетить мастер-класс по раскрашиванию шахматных фигур, который пройдет в павильоне "Лекторий".

Тем временем открытые танцевальные мастер-классы для всей семьи состоятся на Чистопрудном бульваре. Там же в выходные москвичи и туристы могут посетить детский и молодежный турнир "Лето в Москве. Танцы".

Например, на большой сцене Чистопрудного бульвара 18 июля в 19:00 всех желающих ждут на занятии по бачате. В то же время на средней сцене пройдет тренировка по сальсе, а после обоих мероприятий стартует танцевальная вечеринка.

Также на большой сцене 19 июля с 12:00 до 18:00 проведут отборочный тур детских соревнований, в 19:00 – мастер-класс по модерн-свингу. На средней сцене запланированы мастер-классы по сальсе. Танцевальные занятия продолжатся 20-го числа в 19:00 на большой сцене и в 17:00 – на средней сцене.

С пятницы по воскресенье на Страстном бульваре с 12:00 до 19:00 в арт-студии и арт-мастерской будут проходить мастер-классы по рисованию. Участники смогут попробовать свои силы в создании интерьерных панно в технике мозаичной живописи. Там же с 12:00 до 20:00 на бульваре будут доступны бизиборд-раскраски, арт-дом с наклейками и площадка для игры в баскетбол.

Кроме того, опытные инструкторы для всех желающих проведут тренировки по боксу. Занятия состоятся на Петровском бульваре 18 и 19 июля с 18:00 до 19:00.

Лекции и мастер-классы ждут москвичей и туристов в универмаге российских дизайнеров "Лето" на площади Революции. Также гости смогут примерить понравившуюся одежду и купить ее. Одну из лекций под названием "Городские находки с воскресных рынков и со страниц объявлений. Апсайклинг, образ жизни и философия" 19-го числа в 16:00 проведет специалист по светскому и деловому общению Татьяна Полякова.

Затем с мастер-классом по домашней сервировке с использованием антиквариата и ценных вещей к посетителям присоединится дизайнер-декоратор, исследователь российских и зарубежных традиций Ксения Мезенцева.

В этом же универмаге 20 июля в 14:00 декоратор, стилист и этнокультуролог Анна Кива проведет лекцию "Как читать вещи: винтаж как способ исследования прошлого", а после этого гости смогут принять участие в мастер-классе по мозаике из керамики и стекла.

Творческие занятия предлагает посетить и арт-павильон "Ракета" проекта "Сделано в Москве" на улице Рождественке. На занятии по сбору пазлов и мозаики, запланированном на 18 и 19 июля в 18:00, а также на 20 июля в 12:00, посетители смогут изучить техники сборки сложных композиций. Также они научатся создавать оригинальные декоры из готовых наборов.

Кроме того, для всей семьи организаторы подготовили авторские раскраски московского бренда, которые помогут узнать больше о важности семейных традиций. Раскрасить их можно будет 18 и 19 июля в 19:30, а также 20 июля в 15:00. В последний день юных участников пригласили на мастер-класс по сборке развивающего конструктора. Занятие состоится с 17:00 до 20:00.

Помимо этого, "Зеленый маркет" проекта "Сделано в Москве" на Болотной площади организовал мастер-класс по чеканке ювелирных изделий. Благодаря ему у участников появится возможность сделать кафф или подвеску из листовой латуни без пайки своими руками. Гости старше 18 лет могут посетить занятие 18 июля в 18:00, после чего на главной сцене маркета состоится концерт.

В этой локации 19-го числа с 12:00 до 18:00 гостей ждут мастер-классы по плетению декоративных салфеток. В этот же день в 13:00 стартует лекция о продвижении в социальных сетях.

Вместе с тем эксперты расскажут, как правильно подобрать средства для волос и кожи головы. Они объяснят распространенные проблемы в данной теме и помогут составить персональную программу ухода. Консультации состоятся 20 июля с 12:00 до 18:00.

Новые знакомства в формате быстрых свиданий москвичи и гости столицы смогут завести на веранде фестиваля "Молодежная точка", который проходит на Болотной площади. Они запланированы на 18-е число и начнутся в 16:00. Затем с 20:00 начнется большая открытая дискотека.

На площадке также организуют мастер-класс по оригами, который начнется 19 июля в 17:00 и завершится дискотекой в 20:00. На следующий день все желающие посетят в 18:00 мастер-класс по росписи камней, а в хабе "Креатив" в это же время гости создадут свои трекеры привычек.

Кроме того, жителей и гостей Москвы ждет культурная программа. Проект "КиноЛето в "Зарядье" приглашает зрителей 18 июля на показ фильма "Два капитана". Его также посетят участники проекта "Московское долголетие", а представит кинокартину актриса Елена Захарова.

Более того, в парке "Зарядье" 19-го числа пройдет сеанс драмы "Земля Санникова". О процессе создания картины расскажет актер Василий Мищенко. На следующий день в этой же локации зрители смогут посмотреть "Дети капитана Гранта" с комментариями главного редактора киностудии "Ленфильм", киноведа и продюсера Андрея Апостолова.

Показы фильмов также пройдут в кинотеатре "Москино Музеон". 19 июля в 20:00 и 23:00 покажут детективную драму "Бассейн" и боди-хоррор "Гадкая сестра". Японский фильм "Расемон" и картину "Таинственный поезд" можно будет посмотреть 20 июля в 20:00 и 22:15. Билеты на сеансы можно приобрести по ссылке.

Помимо этого, кинопарк "Москино" подготовил концерт певца Григория Голицына. Он пройдет 19-го числа в 17:00 в "Театре Гонзаги". После мероприятия посетители смогут задать вопросы исполнителю и взять у него автограф.

На той же площадке 19 и 20 июля запланировано выступление солистов цыганского театра "Ромэн". Для гостей они исполнят песни из кинофильма "Табор уходит в небо" и другие композиции.

В эти дни москвичи и туристы смогут послушать песни из знаменитых фильмов в исполнении солистов музыкального коллектива "Две реки". Посетить концерт можно в 13:00, 14:30, 16:00 и 17:30 на площадке "Уездный город". Там же с 12:00 до 19:00 состоятся постановочные съемки по мотивам комедийного фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен".

Вместе с тем горожан и гостей Москвы пригласили на площадки проекта "Книга в городе". В частности, возле памятника Надежде Крупской на Сретенском бульваре 19 июля в 18:00 заслуженная артистка России Полина Кутепова проведет вечерние чтения рассказов Сергея Довлатова "Поплиновая рубашка"и "Виноград "Изабелла". На следующей день в аналогичном мероприятии примет участие актер театра и кино Павел Табаков.

При этом 20 июля в 18:00 рядом с памятником Александру Пушкину в Пушкинском сквере в чтениях примет участие актриса Анна Банщикова. Тем временем на Театральной площади у фонтана Витали в то же время выступит актер Михаил Полицеймако.

Между тем на ВДНХ 2 и 3 августа состоится автомобильный фестиваль "ПроДвижение". В Нальчикском сквере представят лучшие модели от ведущих мировых производителей. Всего на выставке можно будет увидеть свыше 50 машин разных марок и эпох, включая как классические ретроавтомобили, так и спорткары.