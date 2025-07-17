Участники квеста Музея Победы смогут получить баллы программы "Миллион призов"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Участники исторического квеста "Вперед к Победе", приуроченного к 80-летию со дня окончания Великой Отечественной войны, могут получить 1 945 баллов программы лояльности "Миллион призов". Мероприятие проходит в рамках проекта Музея Победы "Парк Победы. Главный патриотический", передает портал мэра и правительства столицы.

Принять участие в квесте можно каждые выходные с 11:00 до 19:00 до 12 октября. С начала проекта в нем поучаствовали уже около 40 тысяч человек. Предварительная регистрация на мероприятие не требуется.

Во время прохождения квеста москвичам доступно шесть уникальных маршрутов по тематическим площадкам парка Победы, воссоздавшим атмосферу 1940-х годов. Участники могут перетягивать канат, пройти полосу препятствий, собрать и разобрать АК-47, сплести маскировочные сети и другое. На всех локациях граждан будут сопровождать инструкторы в форме бойцов Красной армии.

Для участия в квесте нужно получить "красноармейскую книжку" в любой из интерактивных точек проекта и собирать в нее штампы-звездочки за выполнение заданий. Данные отметки дают взрослым возможность начисления городских баллов – при наличии полной учетной записи на mos.ru, а ребятам в возрасте от 6 до 13 лет включительно – детских при наличии стандартной учетной записи.

Сумма баллов увеличивается вместе с числом собранных штампов. Например, четыре штампа равны 20 баллам, восемь штампов – 40 баллам и так далее. Максимально можно получить до 370 баллов. Они начисляются однократно, а проходить квест и собирать звездочки можно на протяжении всей акции.

Для начисления дополнительных 1 945 баллов необходимо собрать 20 штампов в "красноармейской книжке" и два дополнительных штампа, которые можно получить в музее "Г.О.Р.А". В нем все желающие могут посмотреть интерактивную экспозицию под открытым небом, изучить исторические артефакты и узнать больше о героических подвигах.

Для начисления основных и дополнительных баллов участникам надо обратиться в один из пунктов выдачи призов в парке Победы и показать "красноармейскую книжку" вместе с персональным QR-кодом участника "Миллиона призов".

Москвичи могут помочь ветеранам ВОВ, переведя полученные баллы в адрес благотворительного фонда "Память поколений". Он более 10 лет адресно помогает тем, кто сражался за Отечество. Полученные от горожан средства направляются на оплату операций, курсы по восстановлению, закупку протезов, слуховых аппаратов, инвалидных колясок и других средств реабилитации.