Москвичи получат баллы программы "Миллион призов" за идеи по развитию спорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи могут получить баллы программы лояльности "Миллион призов" за предложенные идеи по развитию спорта в столице. За выполнение задания участникам проекта "Город заданий" начислят 120 баллов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Пользователям необходимо войти в проект, используя учетную запись на mos.ru, чтобы приступить к выполнению нового задания. Затем необходимо перейти по ссылке в задании на медиаплатформу "Город обсуждает московский спорт" и предложить как минимум четыре идеи по улучшению инфраструктуры, организации городских фестивалей и трансляций, а также по развитию портала "Московский спорт".

Прежде чем отправить предложения, горожанам следует сделать скриншоты и прикрепить их к отчету. Также необходимо добавить ссылку на публикацию о проекте в социальной сети "ВКонтакте" с хештегами #ГородИдей и #Медиаплатформа.

Баллы можно будет отправить на благотворительность или использовать для получения товаров. Кроме того, их можно потратить на услуги партнеров программы, пополнить баланс карты "Тройка" или оплатить парковочный счет в приложении "Парковки России".

Ранее Сергей Собянин объявил о запуске проекта "Город обсуждает Московский спорт" на платформе "Город идей". Платформа позволит горожанам стать соавторами будущего спортивной столицы. Свои предложения они смогут направить до 25 марта.

Один из тематических проектов направлен на спортивную инфраструктуру. Здесь москвичи могут предложить новые стандарты для городских спортивных объектов и благоустройства.