Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В центре Москвы ограничат движения транспорта в субботу, 19 июля, в связи с проведением "Большего фестиваля бега – Big Run Fest", передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на Дептранс.

С 00:01 18 июля и до финала мероприятия нельзя парковаться на Плющихе, Зубовской, Большой Пироговской улицах и в проезде Девичьего Поля. С 00:01 19 июля до 12:00 20 июля остановят движение на участке проезда Девичьего Поля от улицы Плющихи до Зубовской улицы. С 06:00 19 июля до 12:00 20 июля будет перекрыт участок улицы Плющихи от улицы Еланского проезда до Девичьего Поля.



Новинский Бульвар, Большую Садовую и Садовую-Кудринскую улицы закроют с 17:00 19 июля до 01:30 20 июля, до 02:00 будут перекрыты Смоленская площадь и Зубовский бульвар. До 03:00 20 июля будет закрыто движение транспорта на Смоленском бульваре.

Также 19 июля с 17:00 запланировано несколько краткосрочных перекрытий. До 20:30 будут недоступны:



Крымский Вал;

Валовая улица;

Крымский мост;

Октябрьский тоннель.

До 20:45 закроют улицу Зацепский Вал. До 21:00 перекроют Высокояузский, Малый Краснохолмский и Большой Краснохолмский мосты, улицу Земляной Вал, Нижнюю Краснохолмскую улицу и Таганский тоннель. До 22:00 нельзя будет проехать по Садово-Черногрязской улице, до 21:30 – по Садовой-Спасской улице, Большой Сухаревской и Малой Сухаревской площадям. Кроме того, Садово-Каретную, Садово-Триумфальную, Садово-Сухаревскую и Садово-Самотечную улицы, Самотечную эстакаду и Маяковский тоннель перекроют до 23:59.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут.

"Большой фестиваль бега – Big Run Fest" впервые пройдет в Москве 19 июля. Фестиваль начнется в 19:00, все желающие могут как заняться спортом, так и послушать живую музыку на площадках мероприятия.

Любителям спорта представят три дистанции на Садовом кольце: 5, 10 и 15 километров. К забегам смогут присоединиться подростки и взрослые. Зрители смогут поддерживать участников на протяжении всего маршрута. Трем лучшим бегунам каждой дистанции дадут награды.