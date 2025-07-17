Какие удивительные пейзажи можно увидеть в Москве на фестивале "Сады и цветы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи и гости столицы могут насладиться видом привычных и экзотических растений на улицах столицы в рамках ландшафтного фестиваля "Сады и цветы". Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

На Манежной площади можно увидеть восьмиметровый водопад и тропики, площадь которых превышает 1,7 тысячи квадратных метров, а также пруд с карпами и черепахами. В центре Москвы высадили растения со всего мира. Желающие смогут прогуляться мимо бамбука, олеандров, сумахов, юкк и японских мушмул.

Кроме того, на террасах ТЦ "Охотный ряд" посадили лаванду, а шпороцветники и петунии разных оттенков – на балюстраде. Для посетителей поставили диваны в цветочном саду, а по вечерам включают подсветку в фонтанах.

Новый Арбат украсили садами. На нечетной стороне улицы поставили вертикальный двухуровневый тоннель. На нем растут розы, гортензии, фотинии, олеандры и бересклеты. Верхняя часть тоннеля построена так, что напоминает здания, похожие по форме на раскрытую книгу.

Четная сторона Нового Арбата украшена садом с белыми каплевидными конструкциями, которые украшены многоуровневыми посадками и ажурными перекрытиями. Там высадили многолетники, боярышники, яблони и клены.

На лестнице, ведущей к РГБ, можно увидеть ливанские кедры, горные сосны, дланевидные клены, падубы и рододендроны. Под кронами деревьев москвичи и гости столицы могут отдохнуть и почитать среди луговых трав и цветов.

Природные холмы в столице появились на площади возле ЦУМа. Территорию облагородили гортензиями, злаками, травами и березами. Прогулка по местным дорогам под пение соловьев напомнит жизнь за пределами большого города.

Лубянскую площадь украсили 300 деревьев разных сортов. Можно прогуляться мимо рябин, сосен и кленов. Организаторы фестиваля установили декор в виде парусных яхт и проложили тропинки, которые имитируют гладь водоема, для создания южной атмосферы.

Лимонный сад появился в Камергерском переулке. Желающие смогут расслабиться в специальной лаунж-зоне. Терракотовые керамические горшки, оливковые деревья и четырехметровые пинии создают там средиземноморскую атмосферу.

Для любителей русской природы преобразили Столешников переулок. В нем воссоздали дух старых московских усадеб. В декоративных фасадах растут бугенвилли, рододендроны, розовые кусты, фотинии, османтусы и дланевидные клены.

В то же время на Никольской улице царит атмосфера классической русской сказки. В местном саду посадили четырехметровые березы и вязы. Под ними расположены многолетники и однолетники. Палитра цветов, народный и растительный орнамент напоминают стиль Покровского собора.

Нижнюю часть Кузнецкого моста (от Большой Дмитровки до Петровки) украсили липами высотой до семи метров, арками-цветниками. Горожане и туристы могут прогуляться по "кружевной" галерее или отдохнуть в специальном месте. На участке Кузнецкого моста от Неглинной улицы до Рождественки высадили сад со стекающей по ступеням водой и липами, чьи кроны сделали в формах шпалер, кубов и крыш.

В рамках текущего сезона "Садов и цветов" действуют порядка 70 площадок. Больше полумиллиона растений украсили Москву. Многие из них после завершения фестиваля попадут в ботанические сады и Московский зоопарк. Часть растений будут использовать позже для зимних праздников.

Ранее сообщалось, что на столичных клумбах высадили свыше 32 миллионов однолетников. Мегаполис украсили также больше 120 сортов цветов. Среди них – петуния, бегония, колеус, тагетес и цинерария. По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, городские цветники радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени благодаря поэтапной высадке.