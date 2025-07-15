Оранжерея с тропическими растениями появится на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Оранжерея с тропическими и субтропическими растениями площадью около 330 квадратных метров появится на ВДНХ. Она войдет в состав первого в России биокластера. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Новое пространство обустроят в южной части сквера, где Хованская улица пересекается с кольцевой дорогой. В непосредственной близости располагаются павильоны № 516 "Книги" и музейно-выставочного центра "Росизо", а также павильон № 312.

По словам вице-мэра, оранжерея объединит выставочную и научно-просветительскую функцию. Там высадят десятки видов растений, в том числе уникальных.

Открытие оранжереи запланировано на следующий год. Специалисты сделают климатическую зону, в которой будут регулироваться температура, влажность и другие показатели. Отдельно создадут лабораторию для проведения занятий по изучению растений и их культивированию, а неподалеку появится лекторий. Вокруг высадят березы, черемуху и другие деревья.

В настоящее время на ВДНХ можно посетить оранжерею, которая работает с 1959 года в павильоне № 41 "Вычислительная техника и информатика". Посетители могут увидеть там маслины, гранат, хурму и другие культуры.

В конце июня на ВДНХ открылся первый в стране биокластер. В нем есть несколько локаций: павильон № 29 "Цветоводство и озеленение", павильон № 28 "Пчеловодство" и павильон № 17 "Мир динозавров". Более того, в состав биокластера войдет павильон № 31 "Геология", начавший работу в 2022 году.