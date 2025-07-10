Эксперт рассказала, как ухаживают за растениями в рамках фестиваля "Сады и цветы"

В рамках фестиваля "Сады и цветы" в Москве высадили более 500 тысяч экзотических растений. Ландшафтный куратор фестиваля Анна Гарцман рассказала, как за ними ухаживают в условиях жары.

По словам специалиста, ежедневно за садом осуществляется уход. В вечернее время все растения поливают, чтобы им хватило влаги в течение всего следующего дня. Ранним утром садовники приходят и подрезают соцветия.

Кроме того, периодически агрономы подкармливают цветы минеральными удобрениями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.