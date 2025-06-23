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23 июня, 23:50

Транспорт

"Мой район. Новости": станцию "ЗИЛ" в Даниловском районе готовят к открытию

"Мой район. Новости": станцию "ЗИЛ" в Даниловском районе готовят к открытию

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Станцию Троицкой линии столичного метрополитена "ЗИЛ" в Даниловском районе готовят к открытию. Ее архитектурное решение связано с автозаводом имени Лихачева. На путевых стенах размещена эмблема предприятия, а на колоннах – портреты бывших руководителей.

При этом подготовительные к открытию работы ведутся еще на трех станциях изумрудной ветки: "Крымской", "Академической" и "Вавиловской". Жители сразу семи районов, в том числе Котловки и Нагорного, смогут добираться до центра в два раза быстрее и строить для себя более удобные маршруты.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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