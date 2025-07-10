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10 июля, 07:45

Транспорт

В Троицке откроется станция метро к 2030 году

В Троицке откроется станция метро к 2030 году

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В Троицке откроется станция метро к 2030 году. Мэрия представила план развития ТиНАО.

Специалисты уже начали проектировать 6 станций Троицкой линии. В сентябре откроются "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ". В итоге изумрудная ветка протянется от станции "ЗИЛ" в Даниловском районе до Троицка.

Троицкая линия длиной более 43 километров станет одной из самых протяженных в столичной подземке и самой большой за пределами МКАД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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