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Новости

29 июня, 00:10

Город

"Мой район. Новости": спорткомплекс "Севастопольский" в Черемушках открылся после ремонта

"Мой район. Новости": спорткомплекс "Севастопольский" в Черемушках открылся после ремонта

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В районе Черемушки после масштабной реконструкции вновь заработал спорткомплекс "Севастопольский". В пятиэтажном здании оборудовали 14 современных залов для занятий борьбой, гимнастикой и единоборствами.

Для посетителей установили новейшие тренажеры и подготовили открытые площадки для тренировок на свежем воздухе. Записаться в спортивные секции теперь можно прямо на сайте учреждения.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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