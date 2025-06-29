29 июня, 00:10Город
"Мой район. Новости": спорткомплекс "Севастопольский" в Черемушках открылся после ремонта
В районе Черемушки после масштабной реконструкции вновь заработал спорткомплекс "Севастопольский". В пятиэтажном здании оборудовали 14 современных залов для занятий борьбой, гимнастикой и единоборствами.
Для посетителей установили новейшие тренажеры и подготовили открытые площадки для тренировок на свежем воздухе. Записаться в спортивные секции теперь можно прямо на сайте учреждения.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".