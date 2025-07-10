Фестиваль "Сады и цветы" будет проходить в Москве до 7 сентября

Фестиваль "Сады и цветы" будет проходить в столице до 7 сентября. Москвичи и гости города смогут увидеть уникальные украшения и ландшафтные композиции.

Одна из самых живописных площадок находится на Тверской площади. Как ее украсили? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.