Жителям столицы рассказали о программе фестиваля "Олимпийская Москва"

В Москве стартовали мероприятия по случаю празднования 45-летия Олимпиады-80. В частности, в городе проходит масштабный фестиваль "Олимпийская Москва", в рамках которого в течение всего дня на 12 площадках будет идти специальная программа.

Например, запланирована грандиозная эстафета, в которой олимпийские чемпионы поучаствуют вместе со всеми желающими. Кроме того, гости фестиваля смогут попробовать себя в настольном теннисе, а также хоккее и биатлоне на траве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.