Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июля, 13:15

Спорт

Жителям столицы рассказали о программе фестиваля "Олимпийская Москва"

Жителям столицы рассказали о программе фестиваля "Олимпийская Москва"

Фестиваль "Олимпийская Москва" стартовал в столице

Новый сезон стартовал в Российской Премьер-лиге

В Москве запустят в воздух главный символ Олимпиады-80

Москвичам и гостям города представили спортивную афишу мероприятий на выходные

"Физкультура": регби

Фестиваль "Олимпийская Москва" пройдет 19 июля на Садовом кольце

Никольскую улицу украсили футболками российского нападающего Александра Овечкина

Фестиваль "Олимпийская Москва" посвященный 45-летию летних ОИ, пройдет 19 июля

Никольскую улицу украсили футболками в честь рекорда хоккеиста Александра Овечкина

В Москве стартовали мероприятия по случаю празднования 45-летия Олимпиады-80. В частности, в городе проходит масштабный фестиваль "Олимпийская Москва", в рамках которого в течение всего дня на 12 площадках будет идти специальная программа.

Например, запланирована грандиозная эстафета, в которой олимпийские чемпионы поучаствуют вместе со всеми желающими. Кроме того, гости фестиваля смогут попробовать себя в настольном теннисе, а также хоккее и биатлоне на траве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородфестиваливидеоЕвгения МирошкинаЛариса Соколова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика