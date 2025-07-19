Секреты создания медвежонка Миши раскроют в честь 45-летия Олимпиады-80 в Москве

45 лет назад, 19 июля 1980 года, Москва стала центром главного спортивного праздника планеты – XXII Летних Олимпийских игр. Готовились к ним задолго до: столица должна была принять участников и болельщиков во всей красе. Это касалось не только спортивной инфраструктуры, но и линий электропередачи, мостов, дорог, лифтов и даже газопровода. Расскажем, как Москва "настраивалась" на прием гостей.

Советские. Олимпийские. Золотые

Фото: ТАСС/Борис Клипиницер

Решение о том, что Москва станет столицей XXII летних Олимпийских игр, Международный олимпийский комитет (МОК) принял 23 октября 1974 года. Уже в 1975-м в СССР создали специальный оргкомитет "Олимпиада‑80", которому и предстояло подготовить, а главное, провести масштабное спортивное зрелище.

Ко всем деталям подходили основательно: официальная эмблема, флаг, символика, дизайны медалей и монет продумывались до мелочей. А на главный талисман решили провести конкурс. Победу в нем одержал автор Виктор Чижиков, чей улыбающийся медвежонок Миша впоследствии покорил сердца миллионов по всему миру. Из очаровательного персонажа решили сделать аэростат, который должен был подняться в небо, а еще пустить слезу. Из эскиза в летательный аппарат Миша превращался в закрытых военных лабораториях и заводах. А легендарную слезу медвежонка поручили разрабатывать под грифом "секретно".

Пока талисман находился в разработке, МОК утвердил и программу-расписание соревнований. Она включала свыше 20 олимпийских видов по 203 спортивным дисциплинам, как личным, так и командным. Состязания, кроме Москвы, решили проводить в Таллине, Ленинграде, Киеве и Минске.

Чтобы главная локация – Москва – смогла принять всех желающих, в соответствии с Генеральным планом развития города решили построить и реконструировать спортивные объекты. Как итог – к началу Игр специалисты сдали 78.

В свою очередь, "невидимому фронту" – коммунальным службам – пришлось провести масштабную работу: под землю убрали более 40 километров линий электропередачи, сделали больше 100 лифтов в Олимпийской деревне и даже проложили 1,5 километра газопровода специально для олимпийского факела в "Лужниках".

Изменения затронули и наружное освещение советской столицы. Мосгорсвет установил 65 тысяч светильников. А для того чтобы свет был на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени В. И. Ленина (сегодняшних "Лужниках"), пришлось смонтировать 772 прожектора.

Не остались в стороне и мосты, считавшиеся частью имиджа города, так как по ним предстояло проехать кортежам иностранных делегаций, участников Олимпиады и просто туристов. Были капитально отремонтированы Крымский, Большой Каменный, Андреевский мосты и другие сооружения. Специалисты укрепляли опоры, пролеты, обновляли пешеходные части и многое другое.

За чистотой улиц во время Игр следили особенно тщательно. С особым вниманием подошли даже к уборочной технике: ее не только отремонтировали и покрасили, но и оформили символикой.

В итоге увидеть парадную Москву во время Олимпиады смогли по телевизору в 111 странах. А лично из-за рубежа приехало более 226 тысяч. На соревнования прибыли делегации из 80 стран, в числе которых оказалось более 5 000 спортсменов, чтобы побороться за 203 комплекта наград.

Что касается советских спортсменов, то они тоже показали себя во всей красе, завоевав самое большое количество медалей: 195 (80 золотых, 69 серебряных, 46 бронзовых).

Спортивный дух современной столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В день 45-летия открытия Игр столица будет пронизана олимпийским духом. В первую очередь о празднике 19 июля напомнит Садовое кольцо, которое разделят на 12 тематических спортивных площадок в рамках фестиваля "Олимпийская Москва".

Центральной окажется Зубовская площадь, где появится главная сцена. Здесь также пройдет открытие и закрытие фестиваля. Старт и финиш масштабного шествия тоже пройдет на этой локации, а в качестве кульминации спортивного праздника на площади в 16:00 в воздух запустят талисман Олимпиады-80 – медвежонка Мишу, что на пару мгновений перенесет гостей в прошлое.

Еще одной площадкой фестиваля станет Кудринская площадь. Здесь можно будет принять участие в тренировке по сайклу, зумбе и капоэйре. Также не обойдется без музыкальных выступлений и спортивно-развлекательных квизов, а также выступления BMX- и баскетбольных фристайлеров и встречи шествия, на которой произойдет передача факела.

Кроме того, погрузиться в атмосферу праздника гости и жители столицы смогут, заглянув в музей-заповедник "Коломенское" в рамках проекта "Лето в Москве". С 18 по 20 июля посетителей ждет винтажный маркет, а также выставка, посвященная Олимпиаде. Здесь можно будет увидеть сотни фигурок олимпийского Мишки, которые представят коллекционеры. О талисмане в том числе расскажут на лекции и откроют все секреты: как Виктору Чижикову удалось придумать медвежонка, каким образом его изготавливали и "отправляли" в воздух.

На винтажном маркете даже получится узнать об одежде, которую создавали специально к Олимпиаде, а еще понять, как это событие отразилось на привычках и стиле советских людей.

