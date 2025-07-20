Москвичей призвали к внимательности за рулем из-за дождя и грозы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водителей в Москве призвали к внимательности за рулем из-за дождя и грозы, сообщает пресс-служба Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Согласно прогнозам синоптиков, непогода с сильным ветром до 17 метров в секунду задержится в столице до конца дня воскресенье, 20 июля.

В связи с этим водителей призвали не отвлекаться на телефон во время движения и избегать резких маневров. Кроме того, автомобилистам посоветовали быть аккуратными во время проезда по подъемам и спускам с мостов и эстакад, а также не парковать авто и не стоять самим вблизи шатких конструкций.

"За ситуацией на дороге круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля Центра организации дорожного движения (ЦОДД)", – говорится в сообщении.

Ранее в МЧС призвали водителей в условиях непогоды снижать скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Кроме того, водителям стоит парковаться вдали от деревьев. В свою очередь, пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Дожди в Москве продолжатся на протяжении всей следующей недели. При этом в текущие выходные непогоду определяет атлантический циклон. Кроме того, заметно понижено атмосферное давление.