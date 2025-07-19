МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой 20 июля

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

В Москве до конца воскресенья, 20 июля, прогнозируются дождь и гроза, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по городу.

"В период с 00:00 20 июля и до конца суток в Москве ожидается кратковременный дождь, местами ливень. В отдельных районах гроза, днем град. При грозе порывы ветра до 17 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В ведомстве призвали водителей снижать скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Кроме того, водителям стоит парковаться вдали от деревьев. В свою очередь, пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Дожди в Москве ожидаются на протяжении всей следующей недели, предупредила специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. Эксперт объяснила, что в выходные погода испортится, поскольку ее будет определять атлантический циклон. Кроме того, понизится атмосферное давление.