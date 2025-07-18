Дожди вновь накроют Москву на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дожди в Москве ожидаются на протяжении всей следующей недели, предупредила специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в разговоре с Агентством "Москва".

Эксперт объяснила, что к выходным погода испортится, поскольку ее будет определять атлантический циклон. Кроме того, понизится атмосферное давление.

В субботу, 19 июля, ожидаются кратковременные дожди, не исключена гроза. Ночью температура составит от 16 до 18 градусов, а днем от 24 до 26 градусов. Такая же погода будет и в воскресенье, 20 июля.

"Улучшения погоды пока что ждать не приходится, хотя температура на уровне климатической нормы", – добавила синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что ночи в Москве практически вернулись к климатической норме и перестали быть душными после аномально теплой погоды. Например, в ночь на 18 июля температура воздуха на базовой станции столицы ВДНХ составила 14,9 градуса. По прогнозу Тишковца, температура в ночь на субботу, 19 июля, составит всего 10–15 градусов.