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18 июля, 06:30

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Благоустройство Нагатинской набережной почти завершили в Москве

Благоустройство Нагатинской набережной почти завершили в Москве

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Благоустройство Нагатинской набережной почти завершили в Москве. Ширина тротуара увеличена в 2 раза за счет сужения проезжей части. На всем протяжении сделана велополоса и построены дополнительные пешеходные переходы.

В некоторых местах осталось только нанести дорожную разметку и поставить лавочки. Всего в Москве планируется привести в порядок 200 зон отдыха – в центре, на юге и северо-востоке города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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