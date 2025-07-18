Благоустройство Нагатинской набережной почти завершили в Москве. Ширина тротуара увеличена в 2 раза за счет сужения проезжей части. На всем протяжении сделана велополоса и построены дополнительные пешеходные переходы.

В некоторых местах осталось только нанести дорожную разметку и поставить лавочки. Всего в Москве планируется привести в порядок 200 зон отдыха – в центре, на юге и северо-востоке города.

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