ЦСКА в восьмой раз выиграл Суперкубок России

Футбольный клуб ЦСКА в восьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Армейцы обыграли "Краснодар" со счетом 1:0. Матч прошел на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани и собрал более 34 тысяч зрителей. Единственный гол забил защитник Игорь Дивеев на 48-й минуте.

В США на турнире UFC отличился бразильский тяжеловес Вальтер Уокер. Он вышел на бой под песню "Матушка Земля", именно ее часто поет его дочь, рожденная в браке с россиянкой. Уокер называет себя наполовину русским и после уверенной победы над американцем Кеннеди Нзечукву признался в любви к России.

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