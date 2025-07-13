Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июля, 09:30

Спорт

ЦСКА в восьмой раз выиграл Суперкубок России

ЦСКА в восьмой раз выиграл Суперкубок России

"Торпедо" исключили из РПЛ за договорные матчи

ПФК ЦСКА выиграл Суперкубок России по футболу в восьмой раз

Фестиваль большого дрифта RDS FEST прошел в Москве

Тренировки, мастер-классы, экскурсии пройдут в выходные в рамках проекта "Лето в Москве"

Тренировки проекта "Спортивные выходные" пройдут 12 и 13 июля

"Физкультура": биатлон

Российская теннисистка Кудерметова вышла в финал Уимблдона в женском парном разряде

Москвичам и туристам рассказали, где можно заняться водным спортом в столице

Спорткомплекс "Олимпийский" планируется открыть в 2027 году

Футбольный клуб ЦСКА в восьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Армейцы обыграли "Краснодар" со счетом 1:0. Матч прошел на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани и собрал более 34 тысяч зрителей. Единственный гол забил защитник Игорь Дивеев на 48-й минуте.

В США на турнире UFC отличился бразильский тяжеловес Вальтер Уокер. Он вышел на бой под песню "Матушка Земля", именно ее часто поет его дочь, рожденная в браке с россиянкой. Уокер называет себя наполовину русским и после уверенной победы над американцем Кеннеди Нзечукву признался в любви к России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоМитя Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика