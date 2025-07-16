Фестиваль славянского искусства пройдет в Парке Победы на Поклонной горе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

XIV Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет в Парке Победы на Поклонной горе 9 августа.

Организаторы мероприятия подготовили большую программу, объединяющую свыше 1,5 тысячи участников из 65 регионов РФ и других стран. Фестиваль будет разделен на тематические зоны, каждая из которых будет посвящена русской культуре и истории.

В частности, интерактивно-образовательная площадка "Подворье открытий" расскажет о великих русских путешественниках и их географических открытиях. Гостей фестиваля ждут встречи с потомками, выставка с артефактами исторических экспедиций, исторические лекции и многое другое.

В "Арт-квартале" пройдут пленэры, посвященные основным темам фестиваля, а также активности партнеров "Русского поля". Кроме того, гости смогут поучаствовать в установлении рекорда России, воссоздав текст поэмы Александра Пушкина "Руслан и Людмила" на арт-объекте.

В рамках фестиваля также пройдет международная акция "Память сердца", посвященная подвигам и судьбам людей, чьи жизни были связаны с войной, и конкурс патриотической поэзии "О Подвиге, о Родине, о Славе". Участие в нем примут свыше 20 лучших поэтов и чтецов из разных регионов России.

Посетителей также ждет зона "Поле славы" с исторической реконструкцией событий Великой Отечественной войны, "Балом Победы" и мастер-классами по танцам. Помимо этого, гости смогут посетить зону "Музыкальная площадь", где их ждут выступления 65 коллективов-финалистов конкурса и концерт большого сводного русского хора. Среди других зон – "Музыкальная завалинка" и "Славянская слобода".

Всего же на фестивале будет организовано 12 тематических площадок, в том числе и гастрономические: "Национальная кухня" и "Сытный двор". Также на "Площади регионов" будут представлены известные на весь мир народные промыслы, а на подиуме "Модного ряда" запланировано дефиле, в ходе которого будут представлены коллекции национальной одежды.

Вместе с тем 2 и 3 августа на ВДНХ пройдет масштабный автофестиваль "ПроДвижение". В Нальчикском сквере представят лучшие модели от ведущих мировых производителей. Всего на выставке можно будет увидеть свыше 50 машин разных марок и эпох, включая классические ретроавтомобили и спорткары.

В их числе будут представлены культовые автомобили "золотой эры" Mercedes-Benz и BMW, спорткары из США Corvette и Mustang, японские раллийные машины Subaru и Mitsubishi, а также представители марок Ferrari, Lamborghini и Maserati.

