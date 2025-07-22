Метеоролог отметила появление черт южных тропических регионов в климате Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В климате Москвы в июле появились черты южных тропических регионов, которым свойственны повышенная влажность, периоды жары и ливни, заявила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с Агентством "Москва".

По словам метеоролога, в период с 21:00 21 июля до 10:00 22 июля на столичной метеостанции ВДНХ специалистам удалось зафиксировать значение влажности, превышающее 90%.

При этом днем 22 июля в некоторых районах Москвы, например в Кунцеве и Крылатском, заметили тропический ливень, который за час пролил на улицы около 50 миллиметров дождевой воды, что также превышает обычные показатели.

Летние локальные осадки носят непредсказуемый характер. Облако диаметром от 5 до 10 километров способно вызвать сильный и кратковременный дождь, подчеркнула Позднякова.

"Такая картина наблюдается в столице на протяжении нескольких недель, что говорит об устойчивой тенденции к изменению климата", – обратила внимание специалист.

Она уточнила, что погодная обстановка южных тропических регионов приводит к росту количества штормов и ливней с большим количеством осадков, которые, в свою очередь, характеризуются высокой интенсивностью. Выпавшая дождевая вода достаточно быстро заполняет улицы, поэтому времени на то, чтобы ликвидировать последствия непогоды, требуется больше.

После прошедшего 22 июля сильного ливня в центре столицы специалисты Мосводостока приняли экстренные меры по устранению последствий неблагоприятных погодных условий.

Наибольшее количество осадков выпало в центре и на западе Москвы. В Центральном округе временные скопления воды фиксировали на Большой Татарской, Садовнической и Мясницкой улицах, а также на Плеханова.

По данным синоптиков, выпадение трети месячной нормы осадков зафиксировали в центре столицы. К 18:00 на метеостанции на Балчуге специалисты отметили выпадение 29 миллиметров дождевой воды, то есть 35% от июльской нормы осадков.