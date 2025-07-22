Мосводосток принял экстренные меры по ликвидации последствий ливня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты Мосводостока приняли экстренные меры по ликвидации последствий сильных осадков, которые накрыли столицу вечером 22 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале предприятия.

Наибольшее количество осадков выпало в центре и на западе Москвы. В Центральном округе временные скопления воды фиксировали на Большой Татарской, Садовничевской и Мясницкой улицах, а также на Плеханова.

"Водосточная сеть принимает весь выпавший объем осадков. При необходимости применяется мощная откачивающая техника для ликвидации временных скоплений воды, вызванных залповым ливнем", – говорится в сообщении.

Как указал Мосводосток, атмосферный фронт уже покидает Москву, а сеть, в том числе на Садовом кольце, Ленинском проспекте, Каширском шоссе, Озерной улице, Рублевском шоссе, Минской и Ярцевской улицах, приняла основной объем осадков.

При этом, по данным ЦОДД, дождь в городе продлится до конца дня 22-го числа, передает пресс-служба столичного Дептранса.

Дорожная ситуация в настоящее время оценивается в 4 балла. Интенсивное движение фиксируется на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе улицы Сущевский Вал, в районе Тульской эстакады и на МКАД в районе Каширского шоссе. Свободными остаются Волгоградский проспект и Варшавское шоссе.

На фоне ливней горожан призвали использовать для поездок метро, а езду на автомобилях отложить на более позднее время. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон.

Треть месячной нормы осадков выпала в центре Москвы 22 июля. К 18:00 на метеостанции на Балчуге специалисты отметили выпадение 29 миллиметров дождевой воды, то есть 35% от июльской нормы осадков.

Также из-за непогоды Московская железная дорога (МЖД) была переведена в режим повышенной готовности. Специалисты усилили меры по проверке состояния инфраструктуры для обеспечения безопасного и бесперебойного движения поездов.

