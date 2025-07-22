Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Треть месячной нормы осадков выпала в центре Москвы во вторник, 22 июля, заявил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, к 18:00 на метеостанции на Балчуге специалисты отметили выпадение 29 миллиметров дождевой воды, то есть 35% от июльской нормы осадков.

При этом в понедельник, 21 июля, там же фиксировали 92 миллиметра осадков. Таким образом, в центре столицы с начала месяца выпало 219% климатической нормы, или 184 миллиметра воды.

"В соседних Красногорске и Немчиновке выпало 15 и 27 миллиметров дождя. В Можайске выпало 19 миллиметров осадков", – подчеркнул Леус и добавил, что точные показатели удастся установить после 21:00.

Непогода продлится в Москве до конца дня. Из-за обильных осадков временно был закрыт участок Филевской линии метро от "Багратионовской" до "Кунцевской". По данному участку в настоящий момент следует компенсационный маршрут.

При этом составы до сих пор не курсируют между станциями "Багратионовская" и "Пионерская". Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на мобильные устройства, не оставлять авто и не стоять самим вблизи деревьев и неустойчивых объектов.