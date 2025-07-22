Движение поездов от "Багратионовской" до "Филевского парка" восстановлено

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Движение поездов от станции "Багратионовская" до "Филевского парка" Филевской линии столичного метрополитена восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

При этом между "Филевским парком" и "Пионерской" до сих пор нет движения.

В свою очередь, по данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), движение транспорта в столице штатное. Ситуация на дорогах оценивается в 4 балла. Общая скорость потока достигает 40 километров в час.

Участок Филевской линии метро от "Багратионовской" до "Кунцевской" был закрыт из-за обильных осадков, обрушившихся на Москву вечером 22 июля. По нему пустили компенсационный маршрут, в рамках которого задействовано более 23 автобусов особо большого класса.

Кроме того, профессионализм и слаженные действия специалистов помогли избежать большого скопления пассажиров на остановках. На месте помощь оказывали инспекторы ГКУ "Организатор перевозок" и сотрудники службы безопасности движения ГУП "Мосгортранс".

В Центральном округе временные скопления воды фиксировали на Большой Татарской, Садовничевской и Мясницкой улицах, а также на Плеханова. Водосточная сеть, в том числе на Садовом кольце, Ленинском проспекте, Каширском шоссе, Озерной улице, Рублевском шоссе, Минской и Ярцевской улицах, приняла основной объем осадков.

Однако горожан предупредили, что осадки сохранятся до конца дня, и призвали пользоваться метро. Водителям рекомендовано не превышать разрешенную скорость, соблюдать дистанцию, а также не отвлекаться на мобильные устройства, не оставлять авто и не стоять самим вблизи деревьев и неустойчивых объектов.

