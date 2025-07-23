Уголовное дело возбуждено по факту пожара на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после пожара, произошедшего в жилом доме на Мытной улице в Москве. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

К настоящему моменту правоохранители выяснили, что в сгоревшей квартире незаконно жили иностранные граждане. В помещении было оборудовано не меньше 17 спальных мест. Причем двухъярусные кровати занимали почти всю площадь.

В ходе расследования дела СК проведет правовую оценку, включая анализ действий или бездействия ответственных лиц и владельца жилого помещения в контексте соблюдения правил пожарной безопасности и миграционного законодательства РФ.

Для выяснения всех обстоятельств и причин пожара уже назначены пожарно-технические и другие необходимые судебные экспертизы, добавили в ведомстве.

О ЧП стало известно в ночь на 23 июля. Огонь охватил две квартиры и балкон на четвертом этаже жилого дома. Его удалось потушить на площади 100 квадратных метров силами 34 сотрудников МЧС и 10 единиц спецтехники. Из подъезда дома были эвакуированы 15 человек.

Тем не менее в самой горящей квартире обнаружили погибшего. Всего пострадавших, по последним данным, оказалось 10 человек. Из них 9 были доставлены в больницы, еще 1 от госпитализации отказался.