23 июля, 20:51 (обновлено 23.07.2025 21:10)Происшествия
Пожар вспыхнул на Воробьевых горах
В ведомстве уточнили, что загорелся силовой кабель в приямке реконструируемого здания. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее пожар произошел в жилом доме на Мытной улице в Москве. Огонь охватил две квартиры и балкон на четвертом этаже. Его удалось потушить на площади 100 квадратных метров силами 34 сотрудников МЧС и 10 единиц спецтехники. Из подъезда дома были эвакуированы 15 человек.
Однако в самой горящей квартире обнаружили погибшего. Всего, по последним данным, пострадали 10 человек. Из них 9 были доставлены в больницы, еще 1 от госпитализации отказался. По факту случившегося заведено уголовное дело.