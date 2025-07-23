Пожар вспыхнул на Воробьевых горах

Возгорание произошло на Воробьевых горах в Москве, в настоящий момент оно ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что загорелся силовой кабель в приямке реконструируемого здания. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожар произошел в жилом доме на Мытной улице в Москве. Огонь охватил две квартиры и балкон на четвертом этаже. Его удалось потушить на площади 100 квадратных метров силами 34 сотрудников МЧС и 10 единиц спецтехники. Из подъезда дома были эвакуированы 15 человек.

Однако в самой горящей квартире обнаружили погибшего. Всего, по последним данным, пострадали 10 человек. Из них 9 были доставлены в больницы, еще 1 от госпитализации отказался. По факту случившегося заведено уголовное дело.

