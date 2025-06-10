Сотрудники МВД ликвидировали крупную нарколабораторию в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Сотрудники главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ вместе с оперативниками из ТиНАО ликвидировали подпольную нарколабораторию, где производились синтетические наркотики. Она располагалась в жилом доме в Подмосковье, сообщает News.ru со ссылкой на представителя МВД России Ирину Волк.

По ее данным, подозреваемый приобрел участок с двухэтажным домом площадью 300 "квадратов" и баней в Домодедовском районе специально под лабораторию. В настоящий момент он задержан. Силовики во время обыска обнаружили в доме специальное оборудование и наркотические вещества.

Было изъято свыше 98 килограммов мефедрона, а также более 1,3 тысячи килограммов наркотической смеси, содержащей тот же наркотик. Лаборатория в месяц производила около 300 килограммов мефедрона, указано в сообщении.

Волк уточнила, что вещества, которые изъяли оперативники, оцениваются более чем в 500 миллионов рублей. На задержанного завели дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических и психотропных веществ. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее полицейские задержали 22-летнего безработного жителя Можайска, который на своем дачном участке организовал нарколабораторию.

В ходе обысков правоохранители нашли и изъяли 130 канистр с жидкостью, колбы, лотки, перчатки, противогазы, упаковочный материал, электронные весы и вещество белого цвета весом более 500 граммов.

