Житель подмосковного Можайска задержан за организацию нарколаборатории на даче

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Полицейские задержали 22-летнего безработного жителя Можайска, который на своем дачном участке организовал нарколабораторию. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД России со ссылкой на начальника Управления информации и общественных связей ведомства Татьяну Петрову.

В ходе обысков правоохранители нашли и изъяли 130 канистр с жидкостью, колбы, лотки, перчатки, противогазы, упаковочный материал, электронные весы и вещество белого цвета весом более 500 граммов. Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) подмосковного главка МВД, вещество содержит в своем составе мефедрон.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотиков". Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее правоохранители ликвидировали крупную нарколабораторию в частном доме Карталинского района Челябинской области. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, двое мужчин изготавливали наркотические вещества и прятали их в тайники. Злоумышленники арестованы, полиция ищет остальных соучастников преступления.