В Подмосковье задержали 10 человек по делу об обналичивании средств от наркотиков

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

В Московской области задержаны 10 подозреваемых в обналичивании денег от сбыта наркотиков. Сумма средств может превышать 1 миллиард рублей, сообщает RT со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее данным, задержанные использовали банковские карты, которые были зарегистрированы на иностранцев. Во время обысков у них изъяли компьютерную технику, средства связи, документы, а также другие предметы, которые имеют отношение к этому делу.



Подозреваемым предъявили обвинения в преступлениях, которые предусмотрены статьями 174.1 ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления"), 187 ("Неправомерный оборот средств платежей") и 210 ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)") УК РФ, отметила представитель МВД.

Кроме того, Волк рассказала, что устанавливаются и задерживаются руководители и все участники преступного сообщества.

Ранее представитель МВД сообщала, что правоохранители задержали семь человек, которые обеспечивали работу маркетплейса по продаже наркотиков через теневой сегмент интернета. Задержанные использовали современные технологические методы защиты от попыток блокировки, взлома и атак. В восьми регионах одновременно прошли 28 обысков в домах и офисах, в которых жили и работали подозреваемые.