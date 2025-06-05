Мужчина задержан в Москве после отправки телевизора с наркотиками внутри

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Правоохранители задержали в Москве мужчину, который подозревается в сбыте наркотических веществ, спрятанных в телевизор. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

В полицию поступило сообщение о 24-летнем москвиче, который может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. После этого правоохранители задержали злоумышленника на Ярославском шоссе.

В сообщении уточнили, что перед этим он успел передать курьеру две коробки с телевизорами, которые тот должен был отвезти в другой регион.

В результате полицейские осмотрели машину курьера и нашли внутри одного из телевизоров пакеты с порошком, масса которых составляла 1 килограмм. Эксперты установили, что изъятое вещество являлось наркотиком.

Спустя время сотрудники полиции провели обыск в квартире задержанного на Ярославском шоссе. Там были обнаружены и изъяты еще четыре пакета с наркотиком, вес которых составлял свыше 4 килограммов. В ванной комнате правоохранители нашли фрагменты упаковки и порошкообразное вещество, которое было передано на исследование.

По данным ведомства, задержанному поступали партии наркотиков в особо крупном размере, которые он фасовал и помещал в бытовые приборы, а после – отправлял через курьеров по российским регионам.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков. Злоумышленник арестован. В настоящее время правоохранители ищут соучастников преступления.

Ранее полицейские в Москве задержали супругов, которые перевозили героин в детской коляске. Во время досмотра у них были найдены 178 свертков с веществом массой около 250 граммов, а также три оборудованные так называемые закладки.

Затем правоохранители вышли на поставщиков наркотиков – 27-летнюю женщину и двух мужчин в возрасте 23 и 27 лет. В ходе обысков у них изъяли свыше 1,2 килограмма неизвестного вещества. В отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям "Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств". Всех подозреваемых арестовали.

