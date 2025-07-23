Ландшафтный пожар в Крыму локализован на площади 56 га

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МЧС РФ локализовали ландшафтный пожар в районе села Виноградного в Крыму на площади 56 гектаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Как уточнили в МЧС, угроза населенным пунктам отсутствует. Тушение огня продолжается.

Кроме того, увеличена группировка сил и средств. В тушении задействованы свыше 200 человек и 40 единиц техники. Наземная группировка применяет ранцевые огнетушители и хлопушки, чтобы потушить очаги.

Также используется авиация МЧС России. Вертолет Ми-8 сбросил 10 тонн воды.

В конце июня в поселке Лазурное в городском округе Алушта загорелась сухая трава. По данным МЧС РФ, ликвидации возгорания мешали труднодоступная местность, скальный массив и сильный порывистый ветер.

Позже стало известно о стабилизации ситуации в Алуште. На тот момент наблюдались только отдельные очаги тления и горения непосредственно в очаге пожара.

