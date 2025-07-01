Жителя Москвы задержали на Сахалине с наркотиками в водяных фильтрах

Фото: телеграм-канал "Сахалинская полиция"

Полицейские обнаружили наркотические вещества в водных фильтрах при досмотре багажа жителя Москвы, который прибыл в Южно-Сахалинск. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Сахалинской области.

Сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что москвич решил наладить систематическую поставку наркотиков с материка на остров. В ходе отработки информации эти сведения подтвердились.

Подозреваемый был задержан по прибытии в Южно-Сахалинск. Из его чемодана в ходе досмотра изъяли два водяных фильтра. В одном из них находилась смесь с метилэфедроном массой 503,4 грамма, в другом – с эфедроном массой 497 граммов.

В ходе допроса мужчина заявил, что получил наркотические вещества от куратора, который отправил ему координаты оптового схрона в Москве. После чего злоумышленник забрал пакет и доставил наркотики в Южно-Сахалинск, где планировал их разложить по тайникам-закладкам.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере". Он был помещен под стражу.

Ранее полицейские задержали в Москве мужчину, который перевозил наркотические вещества, прятав их в телевизоры. По информации МВД, он передал курьеру две коробки с телевизорами, которые тот должен был доставить в другой регион.