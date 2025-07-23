Поезд столкнулся с автомобилем в Орехово-Зуевском городском округе

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Автомобиль Toyota, предварительно, выехал на железнодорожные пути в неположенном месте и столкнулся с электропоездом в районе станции Войново в Орехово-Зуевском городском округе. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного управления МВД РФ.

По данным ведомства, ДТП произошло около 13:45. За рулем автомобиля находился водитель 2001 года рождения.

В результате случившегося пострадавших нет. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства аварии.

Ранее в Тейкове Ивановской области товарный поезд столкнулся с "КамАЗом", груженным кегами пива. Состав проехал еще около километра после аварии, прежде чем остановиться. Водитель и пассажир грузовика живы, но получили серьезные травмы.

До этого еще одно ДТП произошло во Владимирской области, где экскурсионный автобус вылетел с трассы в кювет и опрокинулся. Предварительно, после аварии около 35 человек обратились за медпомощью.

