"Кафе Эпоха": Александра Захарова и Иван Агапов

В формате "ностальгической викторины" ведущий программы народный артист Валентин Смирнитский вспоминает с народными артистами Александрой Захаровой и Иваном Агаповым советское время, знаменательные и яркие события прошлого и легендарные фильмы. Гости делятся забавными и трогательными воспоминаниями из своей юности, которая пришлась на советское время, в игровой форме.

Соведущая программы актриса Янина Студилина не только помогает ведущему проводить викторины, но и пытается узнать побольше о жизни в СССР. Захарова расскажет, про Москву, а Агапов – о легендарной футбольной команде театра имени Ленинского комсомола "Авось". Кроме того, герои откровенно ответят на вопрос, о чем они больше всего скучают, если оглянуться назад в советское прошлое. Отвечая на вопросы викторин, гости зарабатывают баллы, а в финале победитель получает приз.

Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".