21 июня, 22:00Шоу-бизнес
"Откройте, Давид": Валерий Сюткин
Новый герой выпуска – музыкант Валерий Сюткин – интеллигентный рок-н-рольщик, сделавший имя Вася культовым. На протяжении всей карьеры Сюткин остается фанатично преданным музыке и своему зрителю.
С чего начиналась карьера артиста в легендарной группе "Браво? От какого предложения Влада Листьева отказался Сюткин? Как песня "Я шагаю по Москве" попала в репертуар?
Об этом – в программе "Откройте, Давид".
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