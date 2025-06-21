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21 июня, 22:00

Шоу-бизнес

"Откройте, Давид": Валерий Сюткин

"Откройте, Давид": Валерий Сюткин

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Новый герой выпуска – музыкант Валерий Сюткин – интеллигентный рок-н-рольщик, сделавший имя Вася культовым. На протяжении всей карьеры Сюткин остается фанатично преданным музыке и своему зрителю.

С чего начиналась карьера артиста в легендарной группе "Браво? От какого предложения Влада Листьева отказался Сюткин? Как песня "Я шагаю по Москве" попала в репертуар?

Об этом – в программе "Откройте, Давид".

Все выпуски "Откройте, Давид" смотрите в VK Видео

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