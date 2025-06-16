Зарубежные звезды возобновили гастроли по России

Иностранные исполнители снова активно гастролируют по России. Только за последние месяцы в Москве выступили DaBaby, Tyga и Lil Pump.

Эксперты отмечают, что артистов привлекает возможность расширить аудиторию, заработать и выступить на крупных площадках. Например, Lil Pump собрал в столице сотни поклонников. Вместе с ним на сцену вышли Richie Wess и SmokePurpp.

Уже в июле и сентябре в России пройдут фестиваль корейского хип-хопа, концерт Desiigner и выступление испанской группы Killus. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.