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16 июня, 07:45

Шоу-бизнес

Зарубежные звезды возобновили гастроли по России

Зарубежные звезды возобновили гастроли по России

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Иностранные исполнители снова активно гастролируют по России. Только за последние месяцы в Москве выступили DaBaby, Tyga и Lil Pump.

Эксперты отмечают, что артистов привлекает возможность расширить аудиторию, заработать и выступить на крупных площадках. Например, Lil Pump собрал в столице сотни поклонников. Вместе с ним на сцену вышли Richie Wess и SmokePurpp.

Уже в июле и сентябре в России пройдут фестиваль корейского хип-хопа, концерт Desiigner и выступление испанской группы Killus. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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