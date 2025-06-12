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12 июня, 21:15

Культура

Более 70 тыс человек посетили концерт на Красной площади в День России

Более 70 тыс человек посетили концерт на Красной площади в День России

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Более 70 тысяч человек посетили концерт на Красной площади в День России. Там оркестр Большого театра под управлением дирижера Валерия Гергиева исполнил симфоническую музыку.

Мероприятие началось с гимна России. После этого прозвучали легендарные классические произведения, среди которых кантаты Сергея Прокофьева "Александр Невский", "Торжественная увертюра 1812 года" и "Москва" Петра Чайковского.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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