Более 70 тыс человек посетили концерт на Красной площади в День России

Более 70 тысяч человек посетили концерт на Красной площади в День России. Там оркестр Большого театра под управлением дирижера Валерия Гергиева исполнил симфоническую музыку.

Мероприятие началось с гимна России. После этого прозвучали легендарные классические произведения, среди которых кантаты Сергея Прокофьева "Александр Невский", "Торжественная увертюра 1812 года" и "Москва" Петра Чайковского.

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