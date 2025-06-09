Десятки мероприятий стартовали в рамках проекта "Лето в Москве"

Десятки мероприятий проекта "Лето в Москве" проходят по всему городу каждый день. Например, можно поучаствовать в фестивале "Сады и огороды". По понедельникам москвичам предлагают высаживать саженцы.

В Саду имени Н. Э. Баумана горожане и гости столицы могут научиться делать свечи из вощины, в Фестивальном парке расскажут о пользе эфирных масел. Возле культурного центра "Новослободский" можно будет поиграть в лапту.

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