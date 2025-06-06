Свадьба телеведущей Ксении Бородиной и блогера Николая Сердюкова прошла в узком кругу

Телеведущая Ксения Бородина готовится к медовому месяцу. Недавно она вышла замуж за блогера из Ставрополя Николая Сердюкова, а на торжестве присутствовали только самые близкие люди пары.

Аудитория Бородиной все еще настороженно относится к ее избраннику. Многие считают, что он пиарится за ее счет, а некоторые называют его альфонсом, так как уровень благосостояния у супругов серьезно отличается.

Сердюков вошел в брак с недвижимостью только в виде небольшого машино-места в жилом комплексе "Пресня Сити", а у телеведущей имеется несколько объектов недвижимости и элитный автопарк.

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