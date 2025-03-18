Турецкий актер Джан Яман прибыл в Москву для презентации нового сериала "Эль Турко"

В аэропорту Внуково встретили звезду турецких сериалов Джана Ямана, известного в России по популярному сериалу "Ранняя пташка". Актер прилетел в Москву, чтобы представить новый проект "Эль Турко", в котором он исполнил главную роль.

Поклонники Ямана, узнав о его приезде через социальные сети, организовали теплую встречу. Некоторые фанаты специально прибыли из других городов, включая Санкт-Петербург, чтобы увидеть кумира. В руках у них были подарки: амулеты, кольца и другие памятные вещи, которые, как надеются фанаты, порадуют актера и останутся для него напоминанием о любви российских зрителей.

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