Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 марта, 07:30

Шоу-бизнес

Турецкий актер Джан Яман прибыл в Москву для презентации нового сериала "Эль Турко"

Турецкий актер Джан Яман прибыл в Москву для презентации нового сериала "Эль Турко"

"Московский патруль": суд оставил блогера Лерчек под домашним арестом

Мосгорсуд отказал Лерчек и ее бывшему мужу в апелляции

Ведущая Дана Борисова подарила дочери ринопластику

Налоговая заинтересовалась блогером Надин Серовски

"Московский патруль": ФНС заблокировала все счета блогера Надин Серовски

"Культура за 100 секунд": спектакль "Штабной писарь" состоится в Москонцерт Холле

"Интервью": Мария Зайцева – о распаде группы "Две Маши"

Блиновскую могут отправить в колонию № 1 владимирского поселка Головино

"Московский патруль": аферисты начали рассылать сообщения от имени Ларисы Долиной

В аэропорту Внуково встретили звезду турецких сериалов Джана Ямана, известного в России по популярному сериалу "Ранняя пташка". Актер прилетел в Москву, чтобы представить новый проект "Эль Турко", в котором он исполнил главную роль.

Поклонники Ямана, узнав о его приезде через социальные сети, организовали теплую встречу. Некоторые фанаты специально прибыли из других городов, включая Санкт-Петербург, чтобы увидеть кумира. В руках у них были подарки: амулеты, кольца и другие памятные вещи, которые, как надеются фанаты, порадуют актера и останутся для него напоминанием о любви российских зрителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
шоу-бизнесвидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика