Поклонники посоветовали Лере Кудрявцевой уйти от мужа

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала эмоциональный пост в соцсетях, в котором пожаловалась на ощущение бессилия. Подписчики решили, что телеведущая намекает на проблемы в отношениях с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым, и посоветовали знаменитости уйти от супруга. Подробности – в материале Москвы 24.

"Мне нужен психолог"

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

11 апреля Лера Кудрявцева решила порассуждать в своем телеграм-канале, что было бы, если бы она писала исключительно то, что думает. В этом контексте ведущая решилась на "первое откровение".





Лера Кудрявцева теле- и радиоведущая Я задолбалась. Я созависимая. Мое утро начинается через преодоление, потому что сил нет уже от слова совсем. Я устала спасать и жалеть. Я не знаю, что делать. Мне нужен психолог. Я впервые хочу кричать и биться головой об стену. Просто плачу от бессилия.

Подписчики сразу предположили, что у Леры вновь проблемы с супругом, хоккеистом Игорем Макаровым, который, по информации СМИ, ранее боролся с алкогольной зависимостью. Хотя Кудрявцева никак не прокомментировала домыслы, фолловеры решили поделиться с телеведущей собственным мнением, стали давать советы и анализировать ситуацию. Одни сочли, что корень всех проблем в значительной разнице в возрасте у супругов, другие поспешили напомнить Лере о ее скандальном поведении на телепроектах.

"Не надо лечить мужа. Нужно просто оставить его, тебе шестой десяток, а ему четвертый, вот и все его зависимости. Нужно жить со своими ровесниками, он уже это понял, но боится осуждения и потерять дочь. Вот и все", "потому на телевидении срывается на всех и устраивает перепалки и скандалы на передачах", "в ситуации Леры просто нужно найти в себе силы оставить супруга. Это единственный выход. Не сможет она ему помочь, пока он не захочет", – написали поклонники.

К слову, Лера давно дала понять, что ее душу не ранят жесткие комментарии, но 14 апреля решила напомнить об этом еще раз. Телеведущая заявила в своем блоге, что привыкла к тому, что ей "прилетает" за собственное мнение, но "быть милой" все равно не собирается.

"Так получилось, что я уже давно взрослая, самодостаточная баба, и мне на этот ваш детский хейт плевать с большой колокольни", – написала Кудрявцева в соцсетях.

По мнению врача-нарколога и психиатра Василия Шурова, Лера действительно находится в созависимых отношениях, а ситуация в семье телеведущей тупиковая. Об этом специалист рассказал изданию "Комсомольская правда".





Василий Шуров врач-нарколог, психиатр Он для нее как маленькая деточка. Потому она его постоянно контролирует, вызывает докторов, заносит денег в полицию и так далее. Ее жизнь ей не принадлежит, она живет жизнью зависимого мужа-алкоголика. А он пьет запоями.

В свою очередь, кризисный психолог Анна Савельева в разговоре с Woman.ru заявила, что без системной терапии для супругов и реабилитации для Игоря такие отношения, скорее всего, обречены.

"Даже если пара временно воссоединится, кризисы будут повторяться. Их сохранение (отношений. – Прим. ред.) требует радикальных изменений, на которые, судя по текущей динамике, у пары может не хватить ресурсов", – рассказала Савельева.

"Алкоголь – зло"

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Телеведущая встретила Игоря Макарова в 2012 году в одном из столичных ресторанов, сообщали СМИ. 25-летнего спортсмена, который и стал инициатором знакомства, не смутило то, что Лере был 41 год. Между ними закрутился страстный роман, правда, поначалу Кудрявцева не придавала этим отношениям серьезного значения. Однако уже в июне 2013-го пара сыграла свадьбу, а через пять лет у супругов родилась дочь Маша.

Впервые о том, что у Макарова проблемы с алкоголем, Лера рассказала подписчикам в январе 2024 года. По данным некоторых источников, Игорь начал выпивать из-за того, что его спортивная карьера пошла на спад. При этом ранее теледива даже не намекала на то, что в семье трудности, поэтому для поклонников ее откровения стали неожиданностью. Тогда Кудрявцева в соцсетях назвала алкоголь злом и рассказала, что ушла от Макарова.

Позже звезда сообщила, что отправила супруга на реабилитацию. При этом она отмечала, что не планировала разводиться с мужем. Макаров не комментировал ситуацию, но через три месяца после постов Леры опубликовал в своих соцсетях видео и фотографии с дочерью и женой, которые выглядели счастливыми. Подписчики сделали вывод, что супруги воссоединились, а все проблемы остались позади.

При этом, по информации некоторых СМИ, Кудрявцева сама в прошлом была зависима от алкоголя, но более 20 лет назад завязала со спиртным.