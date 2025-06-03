Продюсер Рудченко: популярность Кадышевой может начать снижаться в 2026 году

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Популярность певицы Надежды Кадышевой может начать снижаться в 2026 году. Об этом News.ru сообщил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

По мнению собеседника издания, популярность артистки не будет длиться вечно. Определенное утихание будет проходить постепенно.

В мае количество упоминаний Кадышевой в новостных публикациях выросло в четыре раза по сравнению с мартом 2025 года. Рост интереса к исполнительнице зафиксирован также в контенте блогеров. По этому показателю она опередила большинство популярных в России музыкантов.

Как рассказывали эксперты, Кадышева и ее коллектив "Золотое кольцо" вновь становятся популярными. Молодежь начала массового снимать под песни артистки видео в соцсетях, скупать билеты на концерты, звать на свадьбы и корпоративы.

По словам шоумена Дениса Сорокина, молодое поколение, полюбившее творчество Кадышевой, воспитано на новых ценностях. Слушателям больше не нравятся поющие под фонограмму "голые" артисты на сцене, подчеркнул он.