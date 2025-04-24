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24 апреля, 16:56

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Шоумен Сорокин: полюбившее Кадышеву поколение воспитано на новых ценностях

Шоумен объяснил популярность певицы Кадышевой среди молодежи

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Молодое поколение, полюбившее творчество народной артистки России Надежды Кадышевой, воспитано на новых ценностях, заявил шоумен Денис Сорокин, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"На эстраду пришла эпоха патриотизма и любви ко всему русскому. Конкуренток у Кадышевой сейчас нет", – отметил шоумен.

По его мнению, слушателям больше не нравятся поющие под фонограмму "голые" артисты на сцене.

"Дети тоже устали от иностранщины и тянутся к своим героям, как мы когда-то любили мультики про "Крокодила Гену" и "Простоквашино", – добавил Сорокин.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что с трендом на патриотизм приходит и желание поддержать российского производителя, отчего интерес к народной музыке будет только усиливаться. Так Бабичев объяснил причины популярности фольклорных мотивов в музыке и одежде среди молодежи.

По его словам, популярность концертов Кадышевой настолько выросла, что билеты на них почти невозможно достать.

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