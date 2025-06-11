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11 июня, 14:30

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Фестиваль "Солома" отметил десятилетие в кинопарке "Москино"

Фестиваль "Солома" отметил десятилетие в кинопарке "Москино"

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Фестиваль "Солома" отпраздновал свое десятилетие в кинопарке "Москино". За два дня праздник собрал множество гостей, которым предложили живую музыку, творческие мастер-классы и увлекательные игры. В рамках фестиваля прошли концерты в жанрах соул, электро-свинг и этно-блюз, а также кинопостановки, квесты и фотосессии.

Юбилейная "Солома" стала частью программы "Киновыходные" и общегородского проекта "Лето в Москве". Организаторы отмечают: формат мероприятия позволяет объединить музыку, искусство и отдых на свежем воздухе. Поддержку фестивалю оказала группа компаний "Самолет".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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