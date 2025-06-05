Экскурсоводы рассказали, что интерес к мавзолею сохраняется даже у подростков

На Красной площади в последние дни отмечается повышенный интерес к мавзолею. Москвичи и туристы выстраиваются в очередь – хотят успеть посетить его до начала реконструкции. По словам экскурсоводов, интерес сохраняется даже у подростков.

Некоторые признаются, что таким образом "закрывают гештальт", а для других это возможность освежить воспоминания из детства. В министерстве культуры сообщили – планируется обновление инженерных сетей, столярных элементов, а также усиление гидроизоляции и системы водоотведения.

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